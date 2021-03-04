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اليابان تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في طوكيو

علم اليابان
علم اليابان
(د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 10:12 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 10:13 ص

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، إنه من المرجح تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو والمقاطعات المجاورة لها لمدة أسبوعين آخرين، في الوقت الذي تسعى فيه المناطق جاهدة للسيطرة على الإصابات.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أمام لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ إن اليابان "بحاجة إلى تمديد التدابير نحو أسبوعين لحماية حياة الناس وسبل عيشهم".

وأعلن سوجا حالة الطوارئ في 11 مقاطعة في أوائل يناير وسط ارتفاع أعداد حالات كورونا مجددا.

وتم إنهاء الطوارئ في مقاطعة توتشيجي قبل شهر وفي ست مقاطعات أخرى، من بينها كيوتو وأوساكا، يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي سريان الطوارئ في 7 مارس الحالي، لكن عدد الإصابات اليومية لم يتراجع بشكل حاد في طوكيو وفي مقاطعات كاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

ووفقا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، سجلت البلاد حتى الآن ما مجموعه 435 ألفا، و548 إصابة و8052 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.


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