 رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: زيارة البابا فرنسيس للعراق حدث عالمي - بوابة الشروق
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رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: زيارة البابا فرنسيس للعراق حدث عالمي

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان - ارشيفية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 5:28 م
أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، أن زيارة البابا فرنسيس للعراق حدث عالمي، وتجسيد حي لعظمة مكانة العراق، كمهبط للأنبياء والرسل، ومهد لأولى الحضارات الإنسانية، وأرض المقدسات التي مازالت تشع بقيم الإخاء والمحبة والسلام.

وقال حمودي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إن "اللقاء المرتب للبابا فرانسيس هو تأكيد لمكانته الإسلامية العظيمة ودوره الكبير في ترسيخ قيم التآخي والعدل والسلام، وسيكون بمثابة رسالة تاريخية للشعوب للتعايش الآمن، والتسامح، وصناعة غد لمشرق بالمحبة.

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