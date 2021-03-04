وزير الخارجية الليبي: القضية الفلسطينية محور رئيسي لسياستنا

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية لا تزال أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الليبية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

كما أكد الحويج، خلال لقائه القنصل العام لفلسطين في بنغازي أحمد جرار، أن الشعب الليبي والشعب الفلسطيني، شعبان في بلد واحد.

وذكرت بوابة "إفريقيا الإخبارية" أن الحويج استمع إلى أهم الصعوبات التي تواجه الجالية الفلسطينية في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا كانت من بين أوائل الدول التي منحت مزايا للفلسطينيين المقيمين على أراضيها أسوة بالليبيين، وتتمثل هذه المزايا في حق التمتع بالإقامة والتقدم للعمل وحق التعليم والعلاج وغيرها.