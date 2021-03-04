تايلاند تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت تايلاند 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 26 ألفا و162 حالة.

وأشار مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند -وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- إلى أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 85 وفاة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة تضمنت 10 حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافى حتى الآن 25 ألفا و562 حالة من الفيروس.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.