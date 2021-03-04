الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرا مهما للدخل المصري

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة تسعى إلى تنوع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى قول الرئيس: «الطاقة أمن قومي».



وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن مصر لديها وفرة في الطاقة، ذاكرًا أنها ستكون من الدول الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.



وأوضح أن الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرًا مهمًا للدخل المصري، مضيفًا أن الدولة تحصل على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربي للمياه، لذا فإنه غير ملوث للبيئة إطلاقًا.



وذكر أن الهيدروجين يعتبر تخزين للطاقة الناتجة من المصادر المتجددة، لاستخدامه بالوسائل المتنوعة، لافتًا إلى تشكيل لجنة وزارية على أعلى مستوى لدراسة كيفية الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، بالنسبة للاستخدام المحلي والتصدير.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوات البحرية من جانب، وشركة "ديمي" البلجيكية من جانب آخر؛ للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ومن الجانب البلجيكي، فرانسوا دي إلزيوس سفير بلجيكا لدى القاهرة.