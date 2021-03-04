كندا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تسلمت كندا، اليوم الأربعاء، الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا، حيث تلقت البلاد 500 ألف جرعة من اللقاح، وهي الثالثة المعتمدة للاستخدام في كندا، من معهد المصل في الهند

وسمحت وزارة الصحة الكندية الأسبوع الماضي باستخدام اللقاح لجميع البالغين، لكن اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين أوصت، أمس الثلاثاء، بعدم إعطائها للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.

وتقول اللجنة إن هناك بيانات محدودة من التجارب السريرية حول مدى فعالية لقاح أسترازينيكا لكبار السن، وتوصي بإعطاء أولوية للقاحين الآخرين "فايزر" و"موديرنا".

وتشدد كل من وزارة الصحة الكندية واللجنة على عدم ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة في الدراسات السريرية أو بين ملايين كبار السن الذين تلقوا لقاح أسترازنيكا في بلدان أخرى.