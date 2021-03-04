كهربا في 14 شهرا بالأهلي: 4 أزمات وعقوبات مالية تخطت المليون جنيه

بعد الأزمات العديدة التي أثارها محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، منذ انضمامه للقلعة الحمراء، كان أخرها توقيع عقوبة بحرمانه من المباريات لمدة شهر وغرامة مالية 200 ألف جنيها بسبب إعتراضه على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وعدم مصافحته، يبدو أنه بات في طريق الخروج من النادي الأحمر.

محمود كهربا أنضم للأهلي في 13 ديسمبر 2019 وكانت صفقة أثارت جدلا واسعا بسبب أنه فسخ عقده من نادي الزمالك، ثم انتقل إلى ديبورتيفو دي افيس البرتغالي ومنه تم التعاقد معه للفريق الأحمر.

ومنذ أن أنضم كهربا للأهلي وحصد مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والدوري العام، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها برونزية المركز الثالث.

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء توقيع عقوبة على محمود كهربا بحرمانه شهرا من المباريات بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيها بسبب إعتراضه على قرارات بيتسو موسيماني.

ومن المقرر أن تبدأ عقوبة إيقاف كهربا من مباراة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج كهربا عن السلوك المستقيم سواء بحضور حفل زفاف وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية ما كان من الممكن أن يعرض باقى زملائه بالفريق للخطر، وكذا دخل في مشادة داخل الملعب مع زميله عمرو السولية خلال مباراة المريخ السوداني بدورى أبطال أفريقيا.

ولم تكن عقوبة كهربا اليوم هي الأولى، وإنما سطر جديد في كتاب عقوباته المتواصل منذ انضمامه للأهلي، حيث وقعت على كهربا 3 عقوبات حتى الآن كالتالي:

أزمة مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك

تعرض كهربا لأول إيقاف له مع الأهلي يوم 22 فبراير 2020، أثناء مباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات والتي خسرها الفريق الأحمر بركلات الترجيح، وقتها تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم، وتم تخفيضها من قبل اتحاد الكرة لـ10 مباريات.

يوم 2 سبتمبر 2020 غرامة مليون جنيه بعد أزمة مع محمد الشناوي، حارس المرمى وقائد الفريق.

وأثناء تواجده في مونديال الأندية وتحديدا يوم 9 فبراير 2021 الفيفا يعلن حرمان كهربا من استكمال البطولة بسبب اختراقه الإجراءات الإحترازية بعد تداول مقطع فيديو له مع محمد أبو تريكة، وذلك عقب مباراة بايرن ميونخ في الدور النصف النهائي.

واليوم 3 مارس 2021 تم الإعلان عن إيقاف جديد لكهربا وتغريمه 200 ألف جنيها، وذلك بسبب إعتراضه على بيتسو موسيماني، المدير الفني، خلال مباراة الفريق في الدوري أمام طلائع الجيش.

يذكر أن كهربا يغيب عن الأهلي في 4 مباريات، وهي فيتا كلوب الكونغولي ذهابا وإيابا يومى 6 مارس بالقاهرة و16 مارس في الكونغو، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى 10 مارس في الدوري، وأخيرا أمام المريخ السوداني في السودان 2 أبريل المقبل.