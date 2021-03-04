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فلسطين توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي

فلسطين
فلسطين
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 7:10 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 7:10 م

وقع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، اليوم الخميس، اتفاق الشراكة الأوروبية-المتوسطية المؤقت للتجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ووقع الاتفاق، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بشأن المبادئ العامة لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في برامج الاتحاد الأوروبي، في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وشملت الاتفاقية التعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات اقتصادية وثقافية وتجارية، وقعها عن الجانب الأوروبي ممثل البرتغال لدى الاتحاد الأوروبي السفير نونو بريتو، حيث ترأس البرتغال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ومديرة دائرة الجوار لدول جنوب المتوسط في المفوضية الأوروبية هنريكي تروتمان.

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