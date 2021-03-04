الأمم المتحدة: 90% من فقراء العالم تعيش على موارد الغابات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية، إن غابات كوكبنا موطنًا لنحو 80% من جميع الأنواع البرية التي تعيش على اليابسة، وهي تساعد على تنظيم المناخ وتدعم سبل العيش لمئات الملايين من الناس، كما يعتمد نحو 90% من أفقر سكان العالم على موارد الغابات بطريقة أو بأخرى، خاصة في مجتمعات الشعوب الأصلية التي تعيش في الغابات أو بالقرب منها.

وأضاف أن نسبة 28% من أراضي العالم تديرها مجتمعات الشعوب الأصلية، بما في ذلك بعضٌ من الغابات العذراء الأكثر سلامة على وجه الأرض، وهي توفر سبل العيش والهوية الثقافية.

وأوضح: "يلحق الاستغلال غير المستدام للغابات الضرر بهذه المجتمعات، ويسهم في فقدان التنوع البيولوجي واضطراب المناخ".

وتابع: "ونحن نفقد كل عام 4.7 ملايين هكتار من الغابات – وهي مساحة تزيد على مساحة الدانمرك،

والزراعة غير المستدامة سببٌ رئيسي في ذلك".

وأضاف أن الاتجار بالأخشاب على الصعيد العالمي، وهو السبب الرئيسي فيما يصل إلى 90 في المائة من عمليات إزالة الغابات المدارية في بعض البلدان. كما أنه يجتذب أكبر جماعات الجريمة المنظمة في العالم.

وأكمل أن الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات البرية يشكل تهديدًا آخر، إذ يزيد من مخاطر الأمراض الحيوانية المصدر مثل مرض فيروس الإيبولا وكورونا.

وقال: "إننا في احتفالنا باليوم العالمي للأحياء البرية هذا العام نحث الحكومات والشركات والأشخاص في كل مكان على تكثيف الجهود للحفاظ على الغابات والأنواع الحرجية وعلى دعم أصوات المجتمعات التي ترتبط بالغابات.. فبذلك نسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح الناس والكوكب ومن أجل الازدهار".