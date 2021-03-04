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باكستان تسجل 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 9:39 ص

سجلت باكستان 1519 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 585 ألفا و435 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و76 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 555 ألفا و242 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 17 ألفا و117 حالة نشطة.


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