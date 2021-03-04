سفير الدنمارك بالقاهرة: مباحثات مع مصر للاستفادة من خبراتنا في تطبيق التأمين الصحي



أعلنت إحدى شركات الأدوية عن عقار جديد لعلاج أمراض السمنة والوزن الزائد، بما يعتبر فرصة جديدة لكل الذين يعانون من زيادة الوزن، وما يترتب عليها من أمراض مثل القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وغيرها.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، ويأتي إطلاق الدواء الجديد بالتوازي مع توجه الدولة المصرية وحملتها القومية "100 مليون صحة" للقضاء على السمنة والأنيميا والتقزم، فوفقا لنتائج مسح حملة "100 مليون صحة"، وجد أن نسبة السمنة والسمنة المفرطة وزيادة الوزن بمصر تصل إلى 75%، في حين أن النسب العالمية تبلغ أقل من ذلك.



أكد السفير الدنماركي في مصر، سفينج أولينج، تعزيز الجهود المصرية الدنماركية، خاصة في مجال الصحة، حيث تجري العديد من المباحثات مع الجانب المصري حول إمكانية الاستفادة ببعض الخبرات الدنماركية في تطبيق نظم التأمين الصحي الشامل ورقمنة الخدمة الصحية.



وأشار السفير إلى الأهمية التي تمثلها شركة الأدوية المنتجة للدواء الجديد كإحدى أعلى الشركات الاسكندنافية قيمة بالنسبة للاقتصاد الدنماركي.