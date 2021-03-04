وزير الخارجية الأمريكي يصرح بعدم كفاية شفافية الصين في قضية وباء كورونا

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الصين لا تظهر كما في السابق، الشفافية الضروروية في المسائل المتعلقة بوباء كورونا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قال بلينكن بهذا الشأن إن الصين "لم تُظهر شفافية كاملة وفعالة، سواء في بداية هذه الأزمة، حين كان الأمر أكثر أهمية، أو حتى اليوم، حين تمضي التحقيقات قدما في محاولة للوصول إلى حقيقة ما حصل. وهذا أمر حيوي أن نرى شفافية حقيقية حتى نتمكن من رؤية وصول حقيقي للخبراء الدوليين للمعلومات هناك، وهذا يلعب دورا مهما حتى نتمكن من رؤية تبادل حقيقي للمعلومات، ليس فقط حول الماضي بل وفي المستقبل، وهو أمر مهم بشكل خاص من أجل تجنب وباء جديد".

وكانت السفارة الصينية في لندن، قد صرحت في وقت سابق بأن بكين تعارض بشدة محاولات بعض الدول تسييس الوباء، والبحث عن مذنبين في مسألة مصدر الفيروس التاجي الجديد، وتشويه سمعة الصين.

وأشارت السفارة الصينية إلى أن بكين حافظت منذ تفشي العدوى بشكل علني وشفاف على علاقات وتعاون وثيقين مع منظمة الصحة العالمية في مجال البحث في منشأ الفيروس.