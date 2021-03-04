 بلجيكا تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا المستجد - بوابة الشروق
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بلجيكا تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا المستجد

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 10:17 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 10:17 ص

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا، 3 آلاف و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 777 ألفا و608 حالات.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 22 ألفا و169 حالة، وذلك عقب تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

يذكر أن 824 ألفا و267 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، بينما حصل 314 ألفا و319 شخصا على الجرعة الثانية، وهو ما يمثل 75ر2 % من إجمالي عدد السكان.


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