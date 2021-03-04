 سنغافورة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار - بوابة الشروق
الخميس 4 مارس 2021 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

سنغافورة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار

الاوضاع في ميانمار
الاوضاع في ميانمار
(د ب ا)
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 8:27 م

نصحت سنغافورة اليوم الخميس مواطنيها بمغادرة ميانمار وسط تصاعد حدة العنف ضد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :" فى ضوء التصاعد السريع فى الاشتباكات بين المحتجين وقوات الامن فى ميانمار، وتزايد عدد الضحايا المدنيين ، ننصح بشدة تجنب كافة أنواع السفر إلى ميانمار فى هذا الوقت" حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأضافت الوزارة فى بيانها:" يجب على السنغافوريين الموجودين حاليا في ميانمار مغادرتها في أسرع وقت"

وأشارت الوزارة إلى أن السنغافوريين الذين يقررون البقاء في ميانمار يتعين عليهم التزام منازلهم قدر الإمكان وتجنب السفر غير الضروري" خاصة إلى المناطق التى تشهد احتجاجات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك