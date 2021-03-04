أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه جرى إعطاء 6.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الخميس، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ231 ألفًا و347 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.4 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 10 أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.47 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج. ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في البلاد إلى 71 ألفًا و285 حالة.

ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.