واصلت أسعار الذهب التراجع فى أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 756 جنيها، مقارنة بـ760 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية السابق.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تراجعت بنحو 3 جنيهات بنهاية تعاملات أمس، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 760 جنيها مقابل 763 جنيها فى بداية التعاملات.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 636 جنيها مقابل 650 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 866 جنيها مقابل 870 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 32 جنيها ليصل إلى 6048 جنيها مقارنة بـ6080 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بشكل بنحو 0.39 سنتات مقارنة بتعاملات أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، لتسجل سعر الأوقية 1710.84 دولارا في الساعة 12:22 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.