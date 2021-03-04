روسيا تُسجل 11 ألفا و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت السلطات الصحية الروسية 11 ألفا و385 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و290 ألفا و135 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في جميع المناطق الروسية الــ 85، ومن بينها 1409 إصابات لم تظهر عليها أعراض سريرية.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2150 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 986 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 693 حالة إصابة.

وأشار البيان إلى تسجيل 475 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 87 ألفا و823 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 16 ألفا و123 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و869 ألفا و857 شخصا.