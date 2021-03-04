وزير تونسي: مستعدون للتشاور مع مصر في كل ما يهمها من قضايا ورفعها إلى مجلس الأمن

قال وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إن بلاده على استعداد للتشاور مع مصر في كل ما يهمها من قضايا ورفعها إلى مجلس الأمن والتنسيق بشأنها، لافتًا إلى أن الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي والعكس.



وأضاف الجرندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الخميس، أن لقاء اليوم شهد الحديث عن مجال التبادل التجاري، وتكثيف مجالات تعزيز المقومات التجارية في البلدين، مؤكدًا أن التعاون التونسي المصري شامل وكامل ويستحق الرعاية.



ولفت إلى اتفاق الجانبين على تكثيف المشاورات في المجال الثنائي، متابعًا: «الأوضاع السائدة في منطقة بحر المتوسط وليبيا وجنوب الساحل تحتاج تكثيف المشاورات، إذ أننا ننتمي لنفس المجموعات المشتركة».



وأعرب عن تطلع بلاده لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيدًا بمستوى الثقة المتبادلة بين الرئيسين، وخاصة أنهما في اتصال دائم بين بعضهما البعض لتنسيق المواقف في كل القضايا المطروحة.



واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الخميس بقصر التحرير، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن اللقاء شهد التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.