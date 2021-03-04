قالت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، إن «إيمان القيادة السياسية وعقيدتها وقناعتها تجعل تمكين المرأة ليس مجرد زينة، وإنما قناعة شخصية بقدرة المرأة على تجاوز التحديات وإقامة نجاحات عديدة والرفع من شأنها كما اعتادت».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن «28.8% من أعضاء مجلس النواب و10% من أعضاء مجلس الشيوخ، من السيدات»، قائلة إن «المرأة حققت قفزة في كل مفاصل الدولة المصرية».

وأشارت إلى أن مصر احتفلت أمس، بالذكرى الـ65 على صدور قانون الانتخاب والذى منح المرأة حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة، لافتة إلى أن عام 1956 بداية انطلاق قطار تمكين المرأة المصرية.

وذكرت عضو مجلس النواب أن المرأة المصرية تنجح بشكل أكبر إذا وجد أمامها تحدٍ، متابعة: «لدينا وزيرات على قدر عال من الكفاءة والدراسة والتخصص، وهو ما زود إيمان القيادة السياسية بشكل أكبر بالمرأة».

واحتفلت مصر، أمس الأربعاء، بالذكرى الـ65 على صدور قانون الانتخاب والذى منح المرأة حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة.

ونص الدستور المصري في عام 1956 على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.