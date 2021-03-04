رئيسة وزراء بنجلاديش تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تلقت رئيسة الوزراء البنجلاديشية شيخة حسينة جرعتها الأولى من لقاح كورونا بعد نحو شهر بعدما بدأت الدولة الجنوب أسيوية حملة التطعيم على مستوى البلاد.



وقال رئيس المكتب الإعلام الخاص برئيسة الوزراء، حسن جاهد توشار، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شيخة حسينة /73 عاما/ تلقت اللقاح المطور من جانب شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد في مقرها الرسمي في دكا.



وأضاف المسؤول: "إنها في صحة جيدة".



تلقى أكثر من 4ر3 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح بعدما بدأت الحكومة بتطعيم العاملين في الخطوط الأمامية ضد الفيروس في أوائل يناير، بحسب إدارة الخدمات الصحية الحكومية.



وتعتزم بنجلاديش ذات الـ160 مليون نسمة، أن تطعم 15 مليون شخص بحلول يونيو، وتلقت الدولة الواقعة بجنوب آسيا تسعة ملايين جرعة حتى الآن من معهد سيروم الهندي للأمصال، في إطار اتفاق موقع في نوفمبر لاستيراد 30 مليون جرعة من اللقاح.



وبالإضافة لذلك، أهدت الحكومة الهندية مليوني جرعة في إطار سياستها "الجيران أولا".



سجلت بنجلاديش نحو 548 ألفا و549 إصابة بفيروس كورونا، و8435 وفاة، منذ أن شهدت البلاد أول حالاتها في مارس الماضي 2020.