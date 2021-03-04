الحكومة الجزائرية تبحث مشروعين تمهيديين حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية

ترأس عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيديين لأمرين قدمهما كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية.



وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، إنه خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حول مشروع الأمر المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات.



وأضاف البيان أن الحكومة استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.



ومن المقرر عرض ودراسة مشروعي هذين النصين، خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.