موريتانيا تقرر منع شاي عاشوراء الصيني لاحتوائه على مبيدات

قررت السلطات الموريتانية اليوم الخميس، مصادرة شاي صيني أخضر يستهلك على نطاق واسع في موريتانيا بسبب احتوائه على مبيدات.



وأوضحت مصادر رسمية أن الإدارة العامة للجمارك التي تعنى بمراقبة دخول المواد المستوردة من الخارج أصدرت قرارا للجمارك بمصادرة وحجز الشاي الصيني الأخضر من نوع " عاشوراء" كثير الاستخدام في موريتانيا نتيجة العثور على بقايا مبيدات حشرية سامة بهذه المادة الاستهلاكية الأساسية.



وتعتبر موريتانيا من أكثر البلدان العربية والإفريقية استهلاكا للشاي الصيني الأخضر وتوجد عشرات الأنواع من هذا الشاي في الأسواق الموريتانية.



وسبق لجمهورية مالي المجاورة أن اتخذت قرارا مماثلا استهدف نفس فئة الشاي "عاشوراء" ولنفس السبب.