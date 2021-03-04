النمسا ترحب بقرار وكالة الدواء الأوروبية مراجعة اللقاح الروسي تمهيدا لاعتماده

أخطرت وكالة الدواء الأوروبية، اليوم الخميس، وزارة الصحة النمساوية أنها بدأت اختبارات وفحوصات سريعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي تمهيدًا لاعتماد توزيع في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم إنها ترحب بهذه الخطوة، لافتة إلى أنه بموجب هذا القرار بدأت وكالة الدواء الاوروبية في إجراءات جادة في مراجعة لنتائج الاختبارات المعملية والدراسات السريرية لدى البالغين والتي جرت على اللقاح الروسي.

وذكر البيان أنه وفقًا للدراسات الطبية يحفز لقاح "سبوتنيك V" تكوين الأجسام المضادة ضد الفيروس، ويمكن أن يساعد في الحماية من وباء "كورونا"، ولكن لم يتضح بعد متى يمكن أن تتم الموافقة.

يذكر أن وكالة الدواء الأوروبية أعلنت بدء المراجعة اليوم - في بيان من مقرها في امستردام - بينما بدأت المجر في تداول اللقاح دون انتظار موافقة الوكالة الأوروبية ، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبية أخرى أنه سوف تحذر حذو المجر وتوزع اللقاح قبل انتهاء الاعتماد الأوروبي.