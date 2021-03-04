تنظيم ندوات عن تحديث الري الحقلي بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

قال مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إنه تم تنظيم ندوات إرشادية بمركز الفرافرة برئاسة وفد وزارة الزراعة، حول تحديث منظومة الري الحقلي والاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بحضور عدد من الأساتذة المتخصصين والمهندسين والمشرفين الزراعيين والمزارعين بالفرافرة.



وأكدت عبير أبو المجد، مسئول الإرشاد والتدريب ووحدة تطوير الري، الأهمية القومية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وفوائدة من حيث زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الفدان وتقليل التكاليف الإنتاجية من كهرباء وتقليل مياة الصرف، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي لمحافظة الوادي الجديد لتأمين المياه للأجيال القادمة، وآليات تنفيذ المشروع القومي وعرض جميع النقاط الخاصة بالتحديث ونظام التمويل البنكي، ومدى دعم الدولة لهذه المنظومة وتسهيل العقبات أمام المزارعين، مضيفة أنه لا يوجد قيد في اختيار الشركات التي تنفذ.



وشملت الندوة التعريف بأهمية الرى الحديث والاحتياج المائي للتربة والنبات، وأن هذه المنظومة ستقلل الهدر من المياه ومن تكاليف الكهرباء والعمالة والإنتاجية وسيحصل النبات أو النخيل على كفاية من المياه والاستفادة منها، كذلك الاستفادة بكمية الأسمدة المضافة دون هدر.