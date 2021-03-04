السيسي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو بقصر الاتحادية.

وأضاف راضي، حسبما ذكر «التليفزيون المصري»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وأوضح أن السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، مؤكدًا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية.

وأشار إلى أن زيارة رئيس غينيا بيساو إلى القاهرة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات في ظل الأهمية التي تحتلها بلاده في منطقة غرب إفريقيا.