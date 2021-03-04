حملة ليلية لإزالة الإشغالات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمدينة البياضية بالأقصر

شن عبد المحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية بالأقصر، حملة ليلية أسفرت عن التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
كما تم فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك برفقة نائب رئيس المدينة والنقيب عمرو حفناوي.
كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومشددا علي الالتزام بمواعيد المحال التجارية.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.