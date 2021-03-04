حملة ليلية لإزالة الإشغالات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمدينة البياضية بالأقصر

شن عبد المحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية بالأقصر، حملة ليلية أسفرت عن التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك برفقة نائب رئيس المدينة والنقيب عمرو حفناوي.



كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومشددا علي الالتزام بمواعيد المحال التجارية.





يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.