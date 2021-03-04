استطلاع: ربع الكنديين يفضلون الاقتراع البريدي في الانتخابات

كشف استطلاع للرأي أن أقل من ربع الكنديين، يفضلون الاقتراع بالبريد في حال جرت الإنتخابات قبل الخريف المقبل.



ووفقا لاستطلاع مؤسسة (ليجيه) لحساب جمعية "الدراسات الكندية" أن 70% ممن شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن استعدادهم للتوجه شخصيا إلى مراكز الاقتراع فيما قال 24% منهم إنهم يختارون الاقتراع البريدي.



ونقل راديو كندا الدولي عن نائب الرئيس التنفيذي لدى "ليجيه"، كريستيان بورك اليوم الخميس أن على هيئة الانتخابات الكندية أن تأخذ بالاعتبار هذه النتائج عندما يحين وقت تنظيم الانتخابات.



وتفيد نتائج الاستطلاع أن 85% من ناخبي الكتلة الكيبيكية يفضلون الاقتراع داخل المراكز المخصصة لذلك مقارنة بـ10% منهم فقط يؤثرون الاقتراع البريدي.



وتدعو الكتلة الكيبيكية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية وتنتمي ليسار الوسط ولا تقدّم مرشحين سوى في هذه المقاطعة، وهي ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم.



وحل في المرتبة الثانية من حيث تفضيل التوجه شخصيا إلى مراكز الاقتراع ناخبو حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، وبنسبة 80% منهم، فيما قال 19% منهم إنهم يفضلون الاقتراع البريدي.



كما كشف الاستطلاع عن أن ناخبي الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه وثالث أحزاب المعارضة، هم الأكثر ميلا للاقتراع البريدي، إذ قال 35% منهم إنهم يفضلون هذه الطريقة، وقال الـ65% الآخرون إنهم يؤثرون التوجه شخصياً إلى مراكز الاقتراع.