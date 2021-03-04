رئيس جامعة العريش: الامتحانات تجري بدون شكاوى

واصلت جامعة العريش بشمال سيناء، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بكليات الجامعة في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور سعيد عبدالله لافي رئيس الجامعة، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة المختصة للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات، والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان المختصة المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وحرص رئيس الجامعة على التأكد من توفير أجهزة طبية لقياس الحرارة لمنسوبي الجامعة للاطمئنان على الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات.