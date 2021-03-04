اندلاع حريق داخل محل أحذية بالمرج

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، على حريق داخل محل أحذية بمنطقة عزبة النخل بالمرج، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة الحماية المدنية، بلاغا باندلاع النيران داخل محل أحذية بشارع ترعة برلنت بمنطقة عزبة النخل التابعة لحى المرج، ودفعت قوات الدفاع المدنى بـ 4 سيارات إطفاء التى انتقلت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التى فرضت كردونا أمنيًا فى محيط الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات المجاورة.

ودلت التحريات أن النيران اندلعت داخل المحل، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.