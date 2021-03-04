ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية رقمًا قياسيًّا جديدًا في شهر فبراير الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 83ر4 مليار دولار مقارنة بالشهرالسابق عليه.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ في نهاية شباط/فبراير الماضي 56ر447 مليار دولار، بزيادة قدرها 83ر4 مليار دولار عن كانون ثان/يناير الماضي

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد واصل تحقيق مستويات قياسيّة لمدة سبعة أشهر متتالية حتى نهاية العام الماضي، ثم تراجع في كانون ثان/يناير الماضي، لكنه سجل مجددًا أعلى مستوى له في شباط/فبراير.

وأوضح البنك أن سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يرجع إلى زيادة إيرادات التشغيل لأصول العملات الأجنبية المملوكة، وزيادة قيمة تحويل الأصول غير المقومة بالدولار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 63ر409 مليار دولار، بزيادة قدرها 06ر5 مليار دولار عن كانون ثان/يناير.

وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 20 مليون دولار لتصل إلى 59ر3 مليار دولار، بينما بقي وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي دون تغيير عند 81ر4 مليار دولار.

ووصلت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى 74ر24 مليار دولار، مما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 99ر24 مليار دولار في نهاية كانون ثان/يناير.

وبقيت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي دون تغيير عند مستولى 79ر4 مليار دولار.

يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يحتل المرتبة التاسعة عالميًّا، حتى نهاية كانون ثان/يناير الماضي، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى باحتياطي قدره 21ر3 تريليون دولار، وتلتها اليابان 39ر1 تريليون دولار، ثم سويسرا 07ر1 تريليون دولار.