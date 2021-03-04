%99 نسبة دخول طلاب الصف الثاني الثانوي بجنوب سيناء على المنصة الإلكترونية

قال محمد عقل، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن 757 طالبًا بالصف الثاني الثانوي العام، أدوا اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 99%، وأدى 41 طالبًا من طلاب المنازل الامتحانات ورقيًا بنسبة حضور 95%.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات النقل للصف الثاني الإعدادي اليوم 3251 طالبًا وطالبة بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات لم تتلقِ اليوم الخميس، أي شكاوى من امتحانات النقل، وساد الهدوء والانتظام داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي من داخل غرفة العمليات بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات تتابع الامتحانات عن كثب بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والغرفة الرئيسة بالوزارة.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، سير امتحانات النقل للصف الثاني الإعدادي بمدرستي السيدة خديجة الإعدادية بنات وطه حسين الإعدادية بنين، بإدارة طور سيناء التعليمية.

واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان، وارتداء الكمامات، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب.

كما أجرى حديثًا وديًا مع الطلاب عن مدى سهولة مناسبة أسئلة الامتحانات للوقت، مشددًا بضرورة مراجعة الإجابات قبل تسليمها للملاحظين.