بدء فاعليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمستشفى الهلال في سوهاج

بدأت فاعليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمستشفى الهلال في سوهاج، وذلك بمركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في جزيرة قرمان محافظة سوهاج، حيث نظم المؤتمر فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج، بحضور الأساتذة المتخصصين في مجال أمراض القلب من مختلف الجامعات والقطاعات الطبية.

ناقش المؤتمر عدة محاور هامة، منها الجديد في أمراض القلب والقسطرة العلاجية، وكذلك الإرشادات الطبية العالمية طبقا للتوصيات الأخيرة لجمعية القلب الأوروبية، ويعرض المؤتمر كذلك مجموعة من حالات القلب المعقدة.

افتتح فاعليات المؤتمر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مي علام رئيس مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد حسن ياسين رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور محمود جلال مدير مركز تنمية جنوب الصعيد بسوهاج.

وقال محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن استضافة هذا المؤتمر تأتي تماشيا مع سياسات وتوجهات القيادة السياسية بدعم ودفع منظومة العمل في القطاع الطبي خاصة خلال الفترة الحالية الحرجة من تداعيات جائحه كورونا، ويأتي ذلك ضمن عدة آليات تتبناها الأكاديمية في الاهتمام بالمجال الطبي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتمد مشروع الجينوم البشرى، وهو أحد المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها أكاديمية البحث العلمي، الذي يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشرى المصري لاكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة.

كذلك تم تصنيع أكثر من جهاز طبي هام ومنافس في السوق المحلية والدولية، مثل جهاز مراقبة نبضات القلب، وجهاز تنفس صناعي، الذي تم اعتمادهما من الاتحاد الأوربي وهيئة الدواء.

واستكمالا لدعم الأكاديمية لمنظومة البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي، اشتمل آخر نداء للأكاديمية على مكون تصنيع الأجهزة العلمية والطبية؛ ما يضمن تعميق التصنيع المحلى في المجال الطبي وكذلك المنافسة في الأسواق العالمية.

كما أكدت الدكتور مي علام، المشرف على الدور الرائد لمراكز التنمية الإقليمية الممثل لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأقاليم مصر.

حيث تعد المراكز الإقليمية الأذرع التنفيذية للأكاديمية في تنفيذ مشروعاتها القومية التكنولوجية التي توجه لحل المشكلات الملحة بالأقاليم وكذلك النهوض بالصناعات التراثية وتغذية بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بربوع مصر المختلفة.

ويعد مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد من أقدم المراكز الإقليمية، الذي ضم العديد من الأنشطة العلمية والثقافية منذ إنشاؤه في مجالات الطاقة والعلوم والزراعة وأبحاث المياه.

ويتميز المركز بوجود المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة، الذي يمثل أول معمل في مصر والشرق الأوسط لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بأيدي مصرية، وكذلك مشروع إنتاج الحرير الطبيعي الذي يهدف إلى إحياء صناعة الحرير، والذي كانت تشتهر بها محافظة سوهاج تاريخيا.

وكذلك تدريب وتخريج الشركات التكنولوجية الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة والمجال الطبي ومجال الطاقة المتجددة من خلال الحاضنة التكنولوجية.

وأضافت علام أن استضافة المؤتمرات العلمية تأتي ضمن خطة استراتيجية لمنظومة العمل بمراكز التنمية الإقليمية، التي تضمن تعظيم الاستفادة من مقومات وامكانات تلك المراكز وخاصة مركز الإقليمي بسوهاج، وكذلك تحقيق الدور الريادي لأكاديمية البحث العلمي في تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الدكتور محمود جلال، مدير مركز تنمية جنوب الصعيد بسوهاج، أنه تم توفير كل الإمكانات المتاحة بالمركز الإقليمي لإنجاح أعمال المؤتمر الطبي لأمراض القلب.

وأشاد بالجهود التي يبذلها فريق العمل المميز بالمركز الإقليمي بسوهاج لإنجاح كل الأنشطة التي تتم بالمركز، وخاصة استضافة المؤتمرات العلمية.

تم استضافة مراسم عدة، من أنجحها فاعليات افتتاح المعمل المصري الصيني بحضور وزراء وقيادات الدولة، وكذلك الحدث الدولي WOUMEN UP الذي نظمه المركز؛ بهدف تعزيز الدور الريادي للمرأة في صعيد مصر.