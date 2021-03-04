التعليم العالي: بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري على 300 متطوع خلال شهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مشروع إنتاج أول لقاح مصري مضاد لكورونا بالتعاون مع جامعة تكساس بدأ في أبريل 2020، أي بعد 4 أسابيع من ظهور الحالات في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع ثقته في العلماء المصريين لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، موضحًا أن اللقاح أنتجه فريق من الأطباء بالمركز القومي للبحوث.



وذكر أن الفريق الطبي القائم على إنتاج لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا عمل باجتهاد خلال الأشهر الماضية، متابعًا: «أذكر أن أيام فرض حظر التجوال طلبوا مني ترخيصًا من وزارة الداخلية ليقيموا في المعامل لتظهر النتائج في أسرع وقت».



وعن نشر نتائج بحث لقاح كورونا المصري بالتعاون مع جامعة تكساس بمجلة علمية عالمية، أوضح أن المجلة العالمية «فاكسينز» لن تنشر بحثًا إلا بعد التأكد من أنه علمي بنسبة 100%، ذاكرًا أن اللقاح سيبدأ بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية على 300 متطوع خلال شهر.



وأشار إلى عمل المركز القومي للبحوث على لقاح أخر مضاد لكورونا محمل على فيروس «h1n1»، إضافة إلى التعاون مع مركز اللقاحات بوزارة الزراعة على تطوير لقاح يعتمد تقنية الفيروس المثبط، مؤكدًا أن اللقاح المصري بالتعاون مع جامعة تكساس ليس الوحيد الذي تحاول مصر إنتاجه.



ونجح علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، التابع للمركز القومي للبحوث، التابع بدوره لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في نشر الورقة البحثية للقاح المصري لكورونا فيروس «كوفيد 19»، المحضّر من قبل علماء المركز، وذلك في المجلة العلمية «فاكسينز» منذ أسبوع مضى.