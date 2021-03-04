 لايبزج يتجاوز فولفسبورج بثنائية ويتأهل لقبل نهائي كأس ألمانيا - بوابة الشروق
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لايبزج يتجاوز فولفسبورج بثنائية ويتأهل لقبل نهائي كأس ألمانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 12:25 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 12:34 ص

تأهل لايبزج إلى الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على فولفسبورج 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم لايبزج في الدقيقة 63 عن طريق يوسف بولسن، قبل أن يضيف هوانج تي تشان الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة إهدار فوتر فيجورست لاعب فريق فولفسبورج لضربة جزاء في الدقيقة 26.

وكانت منافسات دور الثمانية قد انطلقت أمس الثلاثاء، حيث فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / صفر، فيما تأهل فريق هولشتاين كيل للدور قبل النهائي بعد فوزه على روت فايس إيسن 3 / صفر، اليوم الأربعاء، فيما تأجلت مواجهة يان ريجينسبورج وفيردر بريمن بسبب وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف يان ريجينسبورج، ولم يتم يتحدد موعد جديد للمباراة .


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