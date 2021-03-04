أزارينكا تقصي سفيتولينا وتواجه موجوروزا بقبل نهائي بطولة قطر للتنس

واصلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا مسيرتها في بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما صعدت للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب إقصائها الأوكرانية يلينا سفيتولينا اليوم الخميس في دور الثمانية للبطولة.

وأطاحت أزارينكا، المصنفة 14 عالميا، بسفيتولينا، المصنفة الأولى للبطولة، بعدما تغلبت عليها بمجموعتين للاشي، بنتيجة 6 / 2 و6 / 4 خلال ساعة و27 دقيقة.

علقت أزارينكا على فوزها بالمباراة قائلة "في الحقيقة، حاولت التركيز على ما يمكنني فعله، وعدم التفكير في أي شيء آخر، ومحاولة إيجاد حلول واستغلال كل فرصة أتيحت لي للعب".

وأشارت اللاعبة البيلاروسية "كنت أحاول فقط أن ألعب نقطة تلو الأخرى ولا أفكر في النتيجة، لم أكن مهتمة بالوقت الذي سوف تستغرقه المباراة، إذا كانت من مجموعتين أو ثلاث مجموعات".

واختتمت أزارينكا حديثها قائلا "إنني فخور حقا بالطريقة التي تعاملت بها ذهنيا وكيفية تعاملي مع تلك المباراة".

وتواجه أزارينكا في الدور المقبل، الإسبانية جاربيني موجوروزا، التي لم تجد صعوبة في التغلب على نظيرتها اليونانية ماريا سكاري، بعدما فازت عليها بمجموعتين نظيفتين.

واحتاجت موجوروزا إلى 66 دقيقة فقط من أجل الإطاحة بسكاري، حيث فازت عليها 6 / 3 و6 / 1.

وبلغت التشيكية بترا كفيتوفا الدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزها الشاق على الإستونية أنيت كونتافيت في وقت سابق اليوم.

وفي مباراة ماراثونية استغرقت ساعةو 54 دقيقة، حسمت كفيتوفا، التي تمتلك لقبين ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، الأمور لصالحها في النهاية عقب فوزها بنتيجة 6 / 3 و3 / 6 و6 / 2 على منافستها الإستونية.

وصرحت كفيتوفا عقب المباراة "أشعر بالسعادة حقا لأنني بعد خسارة المجموعة الثانية، والتي ربما لم ألعب خلالها بشكل أفضل، بدأت بصورة جيدة للغاية في المجموعة الثالثة".

أضافت اللاعبة التشيكية "أدركت أن العودة كانت جيدة للغاية من جانبي. كنت أسعى لتحقيقها - النقطة الأولى، التسديدة الأولى - وأعتقد أن هذا أحدث فرقا كبيرا. في الكرات المتبادلة بيني وبين كونتافيت".

أوضحت كفيتوفا "كانت حظوظنا متساوية للانتصار، وكان بإمكان أي منا الفوز باللقاب، ولكن عندما ضغطت على عودتي ، كان الأمر رائعا حقا".

وضربت كفيتوفا موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع الأمريكية جيسيكا بيجلا، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاحت بالتشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثانية للبطولة.

وتغلبت بيجلا على بليسكوفا، المصنفة السادسة عالميا، بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6 / 3 و6 / 1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة فقط.