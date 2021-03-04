وزير الخارجية الألماني ووزيرة الدفاع يروجان لتمديد مهمة الجيش في أفغانستان

من المنتظر أن تؤيد غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الألماني تمديد مهمة الجيش في أفغانستان.

وخلال القراءة الأولى التي أجراها البرلمان لمشروع قرار تمديد المهمة اليوم الخميس، لم يعترض على تمديد المهمة سوى حزب البديل وحزب اليسار اللذان طالبا بسحب الجنود الألمان فورا من أفغانستان.

وقال انطون فريزن، النائب في حزب البديل، إن " ألمانيا لن يتم الدفاع عنها في أفغانستان ولكن عند بوابة براندنبورج".

ومن المرجح أن يصوت أعضاء البرلمان على تمديد مشاركة الجيش في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تحمل اسم " الدعم الحازم" في غضون ثلاثة أسابيع.

ويشارك الجيش في هذه المهمة بأكثر من 1000 جندي لتكون أكبر مهمة خارجية للجيش الألماني.

من جانبه، دافع هايكو ماس، وزير الخارجية الألمان، عن هذه المهمة قائلا إنها لا غنى عنها من أجل استمرار محادثات السلام الجارية، وقال " إذا سارعنا بسحب جنودنا فثمة خطر حقيقي في أن تبحث حركة طالبان عن حل في ساحة القتال".

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور إنها أخذت التهديدات الأخيرة لطالبان مأخذ الجد، محذرة : " الوقت الذي نحن مقبلون عليه خطير".