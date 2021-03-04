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«رهبة» يقود فتحي عبدالوهاب إلى الطريق الصحراوي

الفنان فتحي عبد الوهاب
الفنان فتحي عبد الوهاب
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 8:43 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 8:43 م

يستأنف الفنان فتحي عبدالوهاب تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "رهبة"، الأسبوع المقبل، بعدد من المشاهد الخارجية على الطريق الصحراوي، قبل العودة إلى تصوير المشاهد الداخلية للعمل.

ووضع المخرج عادل الأعصر جدولا للتصوير بحيث يتمكن من الانتهاء من المسلسل بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك، ومن المقرر مواصلة تصوير المشاهد الخارجية لنحو 3 أسابيع قبل الانتقال إلى تصوير المشاهد الخارجية.

كما انتهى الأعصر بالفعل من تصوير نسبة كبيرة من مشاهد العمل بعد عودة المسلسل إلى الحياة بعد توقف استمر 3 سنوات جراء خلافات مالية بين الجهة المنتجة وبطل العمل السابق الفنان خالد الصاوي، والتي وصلت إلى ساحة القضاء.

وقبل أشهر قررت الشركة المنتجة استئناف تصويره من جديد والتعاقد مع الفنانين بعقود جديدة.
ويشارك في بطولة المسلسل أيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد كرارة، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، تأليف طارق بركات.

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