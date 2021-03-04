أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 72ر4 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 131 ألفا و421 جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 9ر1 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 9 أسابيع.

وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 98ر2 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة 98 ألفا و635 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وأربعة أسابيع.

يذكر أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.