منة شلبي تراهن على «ليه لأ» في سباق رمضان

لحقت الفنانة منة شلبي بسباق دراما رمضان المقبل في اللحظات الأخيرة، حيث تراهن على مسلسل "ليه لأ"، الذي بدأت تصويره اليوم الخميس، لتعود من خلاله إلى الدراما منذ آخر مسلسل لها وهو "في كل أسبوع يوم جمعة".

والمسلسل هو الجزء الثاني من العمل الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، ما شجع الشركة المنتجة إلى استثمار النجاح وتقديم جزء ثان يعرض في شهر رمضان.

وتقوم فكرة المسلسل حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة، سعيا لتحقيق ذاتها، وطرح الجزء الأول قصة "عالية" الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها، بعيدا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم، خصوصاً الفتيات بحكم بعض العادات والتقاليد، حيث قررت "عالية" المشاركة في إحدى المسابقات، ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.

الجزء الثاني من المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي كان مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها البطولة آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبدالعزيز مخيون، وإخراج محمد شاكر خضير.