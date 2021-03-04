 كوكا يشارك في تأهل أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان - بوابة الشروق
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كوكا يشارك في تأهل أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 11:34 م

تأهل أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان، بعدما تعادل مساء اليوم الخميس، مع أريس (1 – 1)، في إياب ربع النهائي، مستفيدا من تفوقه ذهابا (2 – 1).

وخاض أحمد حسن كوكا المواجهة حتى نهايتها، ولكنه لم يهز خلالها شباك الخصم.

وسجل برونو جاما الهدف الأول لـ آريس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وأدرك أندرياس بوشالاكيس التعادل لـ أومبياكوس في الدقيقة 87.

وكان كوكا هو من سجل هدفي الذهاب لأولمبياكوس أمام آريس، في المواجهة التي انتهت (2 – 1)، لصالح متصدر الدوري اليوناني.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي في أبريل المقبل، على أن تقام المواجهة النهائية في شهر مايو. 


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