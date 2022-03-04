أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي جيزوالدو فيريرا مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون

كان كارتيرون قد أعلن فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، ليتم البحث عن بديل والاستقرار على فيريرا بين عدد من المرشحين الآخرين

وسبق أن تولى فيريرا تدريب الزمالك خلفا لمواطنه جايمي باتشيكو في ولايته الأولى موسم 2014-2015، حيث نجح في استكمال مشوار الزمالك وتوج معه بلقب الدوري وكذلك كأس مصر، في ثنائية تاريخية.

فيريرا أيضا خسر السوبر المصري لحساب النادي الأهلي، والذي أقيم لاول مرة في الإمارات بنتيجة 3-2، كما وصل للدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وخسر أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-4.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي أن مدة التعاقد مع فيريرا موسم ونصف الموسم، وأكد أنه أنسب اختيار للوقت الحالي، وسيقود الزمالك ومعه 3 مساعدين أحدهم فني والآخر محلل أداء والثالث بدني