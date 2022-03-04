قالت وسائل إعلام روسية، إن السلطات قررت حجب موقعي تويتر، وذلك بعد خطوة مماثلة طالت موقع فيسبوك.

في السياق، عبّر البيت الأبيض عن قلقون من قطع روسيا لخدمة فيسبوك وتهديدها حرية التعبير والقمع الذي يتعرض له الصحفيون هناك، حسبما نقلته تقارير إعلامية.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.