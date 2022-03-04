جوجل وإنتل وإير بي إن بي أحدث الشركات التي توقف خدماتها في روسيا

باتت "جوجل" و "إير بي إن بي" و "إنتل" أحدث الشركات التي تعلن وقف خدماتها في روسيا، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

فقد أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكية (جوجل) وقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا.

كانت جوجل حظرت في وقت سابق على وسائل الإعلام الحكومية الروسية شراء أو بيع الإعلانات عبر منصتها.

كما أوقفت جوجل خدمة توفير معلومات بشأن حركة المرور في أوكرانيا عبر برنامج " جوجل ماب" الملاحي، حيث قالت الشركة إنها اتخذت تلك الخطوة بالتشاور مع السلطات الأوكرانية، وذلك لحماية المواطنين الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، نشر بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي إن بي" المتخصصة في تأجير المنازل لقضاء العطلات، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء أمس الخميس أعلن فيها أن الشركة قررت وقف أنشطتها في روسيا وبيلاروس.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعليق خدمات "إير بي إن بي" في روسيا يأتي بعد أيام من تصريح للرئيس التنفيذي للشركة قال فيه "إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، فيما يتعلق بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت أولى خطوات "إير بي إن بي" في إطار هذا الرد تطوعها باستضافة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني، مشيرة إلى أنها تواصلت مع 14 حكومة دولة للمساعدة.

ووفقا لبيانات شركة "إير دي إن إيه" الأمريكية المتخصصة في البيانات والأبحاث الفندقية، فإن روسيا تعرض أكثر من 90 ألف منزل للإيجار لمدة قصيرة عبر مختلف المنصات، في حين أن بيلاروس تعرض فقط ما يزيد عن 1800 وحدة للإيجار لمدة قصيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "إنتل" الأمريكية العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية، اليوم الجمعة، وقف جميع شحناتها إلى روسيا وبيلاروس.

وتعد إنتل أهم مورد في العالم لمعالجات الحواسب والخوادم الخاصة بمراكز البيانات.

واتخذت شركات أخرى خطوات مماثلة، حيث أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" بالفعل إنها لن تقوم بعد الآن بإرسال شحنات من أجهزتها إلى روسيا، فضلا عن وقف تقديم خدماتها هناك.