استمرار توافد المهندسين لاختيار نقيبهم في المنوفية بجولة الإعادة

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يستمر مهندسو المنوفية ممن لهم حق التصويت في التوافد علي انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية وذلك في جولة الإعادة لاختيار نقيب المنوفية وكذلك اختيار النقيب العام والاعضاء المكملين.

حيث شهدت النقابة اقبال كبير منذ بدء عملية التصويت في العاشرة صباحا وتستمر الانتخابات حتي السابعة مساء.

كما وفرت النقابة سيارات لنقل أعضاء النقابة من مراكز المحافظة المختلفة الي مقر النقابة بعاصمة الإقليم.

وتجرى انتخابات الإعادة لاختيار نقيب المهندسين عقب إعلان الإعادة في الجولة الأولي بين المهندس شبل ضحا نقيب المهندسين الحالي والمهندس اشرف فرحان عقب عدم اجتيازهم نسبه التصويت 50٪+١.

كما تجرى الانتخابات لاختيار النقيب العام والاعضاء المكملين، من خلال 10 لجان في النقابة للتصويت في الانتخابات.