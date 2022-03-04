المفوضية الأوروبية: فصل بنوك روسيا عن نظام سويفت يبدأ في 12 مارس

قالت المفوضية الأوروبية، إن فصل بنوك روسيا عن نظام «سويفت» يبدأ في 12 مارس الجاري، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خير عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

وتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، يوم السبت الماضي، لحظر بعض البنوك الروسية من نظام «سويفت»، رغم أنه لم يذكر في تلك المرحلة أي البنوك ستتضرر.

ويبلغ عدد أعضاء «سويفت» 11 ألف عضو، وبيّن مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن SWIFT لايزال مستخدمًا في حوالي 70٪ من التحويلات داخل روسيا، رغم وجود أنظمة صينية وروسية صغيرة.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.