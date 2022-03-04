تونس: تراجع حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

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أكد وزير الصحة التونسي علي المرابط أن بلاده سجلت تراجعا في نسب "الحالات المكتشفة والإقامة في المستشفيات والوفيات بفيروس كورونا".

وقال المرابط، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، لمتابعة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، إن وضع بلاده يعتبر أفضل مقارنة بالبلدان الأخرى بفضل نجاح منظومة التقصي والمتابعة لحالات كورونا، مطالبا بدراسة عمل أقسام استشفائية المخصصة للفيروس وتطوره.

وأكد المرابط ضرورة تعزيز منظومة التلقيح واستهداف الفئات التي لم تستكمل جرعاته، بالإضافة إلى مراجعة البروتوكولات الصحية والنصوص المتعلقة بفيروس كورونا ومزيد المتابعة والترصد على المعابر الحدودية.