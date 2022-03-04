مسئولون أمريكيون: 90% من القوات الروسية قد تكون داخل أوكرانيا الآن

توقع مسئولون أمريكيون أن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد.

لكن مسئولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال إن حقيقة نقل المزيد من القوات الروسية بشكل يومي لا يجب أن تدفعنا للقول إن "قوتها القتالية تضعف داخل أوكرانيا إلى مثل تلك الدرجة التي عندها يشعرون بأن قوتهم تخور هنا".

وذكر أن روسيا لا يزال تحت تصرفها موارد عسكرية هائلة، وأن القوات القادمة ليست من قوات الاحتياط.

ووفقا لتقديرات غربية، حشدت روسيا نحو 150 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا، قبل شن "الغزو" عليها في 24 فبراير الماضي.

كما أشار المسئول الدفاعي إلى أنه منذ بدء موسكو هجومها على أوكرانيا، أطلقت روسيا أكثر من 480 صاروخا.

ومن هذا المجمل، أكثر من 230 صاروخا تم إطلاقه من داخل أوكرانيا، وأكثر من 160 من روسيا، وأكثر من 70 صاروخا جاء من بيلاروس المجاورة، وأقل من 10 صواريخ جاءت من بحر البلطيق.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.