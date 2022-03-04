 مجلس البلطيق يعلق عضوية روسيا ويستبعد بيلاروسيا بسبب غزو أوكرانيا - بوابة الشروق
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مجلس البلطيق يعلق عضوية روسيا ويستبعد بيلاروسيا بسبب غزو أوكرانيا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 2:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 2:30 ص

أعلنت الحكومة النرويجية، أنّ مجلس دول البلطيق علق عضوية روسيا واستبعد بيلاروسيا التي تتمتع بصفة مراقب بسبب غزو أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية أشارت في الوقت نفسه، إلى أنّ السلطات الكندية أطلقت مشروعا يؤمّن الطريقة الأسرع والأكثر أمانا للأوكرانيين للقدوم إلى البلاد.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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