تونس تتقدم بطلب لمنظمة الصحة العالمية بمنحها شهادة خلو من فيروس شلل الأطفال

تقدم وزير الصحّة التونسي علي المرابط بطلب لمنظمة الصحّة العالميّة في مجال استئصال شلل الأطفال بمنح بلاده شهادة تثبت خلّوها من فيروس شلل الأطفال.

جاء ذلك خلال لقائه مع خبراء منظمة الصحّة العالميّة في مجال استئصال شلل الأطفال، مثمنا التعاون القائم بين بلاده ومنظمّة الصحّة العالمية في مختلف المجالات الصحّية وما بذلته من جهود للقضاء على شلل الأطفال.

وفي السياق، عبّر خبراء منظمة الصحّة العالمية في بيان للوزارة اليوم الجمعة، عن إعجابهم بالتجربة التّونسيّة في مجال القضاء على شلل الأطفال، حيث قدّموا عرضا حول مخرجات الزيارة التّي قاموا بها لمختلف الأماكن المعنية بهذا المجال في الفترة من 2 إلى 4 مارس الحالي إلى جانب توصيات بشأن تعزيز الترصّد لهذا الفيروس.