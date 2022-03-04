أعلن رئيس هيئة "بي بي سي" تيم دايفي، الجمعة، أن المؤسسة الإعلامية البريطانية ستوقف تغطيتها في روسيا مع إقرار تشريع جديد يبدو أنه يجرم الصحافة المستقلة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دايفي قوله: "هذا الأمر "لا يترك لنا أي خيار آخر سوى التعليق المؤقت لعمل كل صحفيي الأخبار في بي بي سي وطواقم الدعم لهم داخل اتحاد روسيا في حين نقيِّم التداعيات الكاملة لهذه المستجدات المؤسفة".



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.